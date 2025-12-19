Ауа райының бұзылуына байланысты екі облыста жол жабылды

"Қазавтожол" ұлттық компаниясы ауа райының бұзылуына байланысты екі облыста жол жабылғанын мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
2025 жылғы 19 желтоқсан сағат 20:00-де ауа райының бұзылуына байланысты Республикалық маңызы бар екң облыста автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлері қозғалысына шектеу енгізіледі.
Ақтөбе облысының «Қостанай - Рудный - Денисовка - Комсомольское - Қарабұтақ» автомобиль жолының 5-234 шақырым аралығындағы учаскесі (Қарабұтық елді мекенінен Қостанай облысының шекарасына дейін); Сондай-ақ, Қостанай облысының - «Қостанай - Рудный - Денисовка - Комсомольское - Қарабұтақ» автомобиль жолының 234-501 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақтөбе облысы шекарасынан Рудный қаласына дейін) аумағында жол жабық, - деп жазылған хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін алдағы үш күнде - 35°С аяз болатыны хабарланды.