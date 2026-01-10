Ауа райына байланысты екі облыстағы жолдарда қозғалыс шектелді

Ауа райына байланысты Ақтөбе және Қызылорда облысындағы республикалық автожолдарда көлік қозғалысы шектелді. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ҰК мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылғы 10 қаңтар сағат 21:45-тен бастап ауа райының қолайсыздығына байланысты Ақтөбе және Қызылорда облыстарындағы республикалық автожолдардың бірқатар учаскелерінде жүк және қоғамдық көліктердің қозғалысына шектеу енгізілді, - делінген хабарламада.
Ақтөбе облысында шектеу «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 965–1240 шақырым аралығында (Қарабұтақ ауылы – Қызылорда облысының шекарасы) енгізілді.
Қызылорда облысында осы автожолдың 1240-1362 шақырым аралығындағы бөлігінде (Ақтөбе облысының шекарасы – Арал қаласы) қозғалыс шектелді.
Жол қозғалысын 2026 жылғы 11 қаңтар күні сағат 07:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.