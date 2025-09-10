Атыраулықтар жолдың бір айдан бері жабық тұрғанына шағымданды

Атырау облысында Томарлы – Жұлдыз тас жолының бір айдан бері жабық тұруы жергілікті тұрғындардың наразылығын тудырды. Халықтың айтуынша, жолда ешқандай техника да, жұмысшылар да көрінбейді, деп хабарлайды BAQ.KZ Atyrau online Telegram-арнасына сілтеме жасап.
Бір ай бұрын жабылды, бірақ ешқандай жұмыс жүріп жатқан жоқ. Жолды ашыңыз немесе жөндеуді бастаңыз. Күнде жұмысқа кешігіп барамыз, ал тар көшелермен жүру өте қолайсыз, – дейді тұрғындар.
Қазір көліктер ауыл ішіндегі тар көшелерді айналып өтуге мәжбүр, бұл кептелістер мен кідірістерге әкелуде. Жергілікті халық мердігерлерден жөндеуді жеделдетуді немесе жолды уақытша ашуды талап етіп отыр.
Сонымен бірге тұрғындар Оралға баратын жолдың апатты жағдайына алаңдаулы. Күн сайын пайда болған үлкен шұңқырлар мен ойықтар қозғалысқа кедергі келтіріп, жол-көлік оқиғаларының қаупін күшейтуде.
Жергілікті жұрт билік өкілдерінен екі мәселені де назарға алып, шұғыл шара қабылдауды сұрайды.