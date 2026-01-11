Атыраудағы қанды қылмыс: Күдікті күйеубалаға қатысты тың деректер шықты

Атырау қаласының маңында Жангелдин ауылынан жоғалған отбасын іздеу жұмыстары жалғасып жатыр. Іздеу және тергеу шаралары бұрын жоғалған ауыл тұрғындары ісі бойынша ықтимал күдікті тұрған Геолог ықшамауданында жүргізілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ Azh.kz-ке сілтеме жасап.
Жаңа деректер
Қазіргі таңда аумақта полиция мен Ұлттық ұланның шектеулі саны жұмылдырылған. Учаскеде жылжымалы штаб орналастырылған.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, бұл жерде бұған дейін ауқымды жұмыстар атқарылғанына қарамастан, іздеу және тергеу шаралары тоқтаған жоқ.
Аты-жөнін жарияламауды сұраған полиция қызметкерлерінің бірі тергеу тоқтатылмағанын, іздеу жалғасып жатқанын айтты. Оның сөзінше, тергеу барлық ықтимал нұсқаларды, соның ішінде болжамды күдіктінің тұрғылықты жеріне қатысты жайттарды да тексеріп жатыр, – делінген хабарламада.
Тергеудің бұл аумаққа ерекше назар аударуы бекер емес. Белгілі болғандай, ықтимал күдікті Сұлтан Сәрсемалиев жұбайы Ақбаянмен бірге осы жерде айына 50 мың теңгеге уақытша салынған үйді жалға алған. Отбасы бұл учаскеде белгілі бір уақыт тұрған. Көршілес аумақта басқа да үйлер бар: олардың бір бөлігі бос тұрса, енді бір бөлігі жалға беріледі.
Уақытша үйдің ішінде тергеушілердің мұқият жұмыс істегені байқалады. Үй толық тексерілген, заттар шашылып жатыр. Бөлменің ортасында кілем ұқыптап жиналып қойылған. Тергеу әрекеттері кезінде қолданылатын қызыл бояудың ізі терезелердің бірінің жақтауында пломбалар алынғаннан кейін қалған.
Аулада және оған іргелес аумақта бұрын жүргізілген жұмыстардың ізі сақталған. Жер қазылған, кей жерлерде техника іздері көрінеді. Бұған дейін іздеу жұмыстарына қомақты күш пен арнайы құрал-жабдықтар тартылған. Атап айтқанда, жер астындағы нысандарды анықтауға арналған георадарлар пайдаланылған. Бұл жабдықтар Орал қаласынан жеткізілген. Солардың көмегімен аула, іргелес жер телімдері мен үйдің айналасы толық тексерілген.
Аудан біркелкі салынбаған және бау-бақша алқабымен шектеседі. Бұл жерде бейнебақылау камералары аз. Көршілер орнатқан камералар жазбаларды 15 күннен артық сақтамайды, бұл оқиғалардың ықтимал хронологиясын қалпына келтіруді едәуір қиындатады.
Көршілер не дейді
Жақын маңда Өзбекстан азаматтары тұрады. Олардың айтуынша, олар ешқандай күмәнді жайтты көрмеген де, естімеген де. Тергеу аясында ықшамауданның өзге тұрғындары да сұралған. Барлығы да жанжал, шу немесе оғаш мінез-құлықты байқамағанын айтқан.
Көршілер уақытша үйде тұрған отбасын тұйық мінезді деп сипаттайды. Олар көшеге сирек шығып, айналасындағылармен аса араласпаған, – делінген жарияланымда.
Іздеу барысында аула мен оған іргелес аумақ толық тексерілген. Қазу жұмыстары жүргізіліп, жер қопарылған, шөп пен қамыс шабылған. Алайда әзірге іздеу нәтижесіз. Жұмысты далаға жақын орналасу, теміржол желілерінің болуы, сондай-ақ лайсаң мен күрделі ауа райы қиындатып отыр.
Ресми түрде тергеу барлық нұсқаны қарастыруды жалғастырып жатыр. Дегенмен іздеу жұмыстарының сипаты жоғалғандардың қаза тапқан болуы мүмкін деген нұсқаның негізгі бағытқа айналғанын аңғартады. Іздеу және тергеу шаралары жалғасуда.
Мән-жай
Бұған дейін Атырау облысында полиция Жангелдин ауылынан із-түзсіз жоғалған отбасын іздеп жатқаны хабарланған еді. 2025 жылдың қазан айынан бері Мақсот Қарабалиннің, оның жұбайы Нәсіп Өтешқалиеваның және олардың екі ересек баласы – Мейрамгүл мен Наурыздың қайда екені белгісіз. Ресми түрде жоғалу туралы арыз полицияға 2025 жылғы 25 желтоқсанда түскен.
Ауылдастарының айтуынша, алдымен ұлы Наурыз жоғалған. 2025 жылдың жазында ол жақындарына Ақтау бағытына жұмысқа бара жатқанын айтқан. Осыдан кейін онымен байланыс толық үзілген. Қазан айында, көршілердің сөзінше, отбасының қалған мүшелері де ауылдан кетіп, мұны дәрігерге қаралу қажеттілігімен түсіндірген. Қай қалаға, қай медициналық мекемеге барғаны белгісіз.
Отбасы кеткеннен кейін олардың ұлының атынан WhatsApp арқылы барлық мал сатылғаны айтылады. Алынған қаражат Максот Қарабалиннің жеке шотына аударылғаны жөнінде де мәлімет бар. Сонымен қатар, жоғалғандардың ұялы телефон сигналдары Қазақстанның өзге өңірлерінде тіркелгені айтылған.
Жангелдин ауылынан жоғалған отбасының жұмбақ оқиғасына қатысты жаңа деректер пайда болып, туыстардың күдігін күшейте түскен.
Кейіннен отбасының жоғалуы "Адам өлтіру" бабы бойынша тергеліп жатқаны белгілі болды. Іздеуге Қазақстанның барлық өңірлеріндегі полиция департаменттері бағдарланған. Барлық медициналық мекемелер, соның ішінде жекеменшік клиникалар да тексерілген.
Жуырда жоғалған отбасының туыстары мәлімдеме жасап, үйдегі жағдайға қарағанда адамдар ұзақ уақытқа кетуді жоспарламағандай әсер қалдыратынын айтқан.
6 қаңтар күні кешке Атырау облыстық полиция департаменті отбасының әкесі мен анасының мәйіттері табылғанын мәлімдеді. Тергеу органдары тағы екі жоғалған адамды іздеуді жалғастырып жатыр. Қаза тапқандардың екінші қызы қараша айында көрші аудандағы жанармай құю бекетінде бейнекамераға түсіп қалған. Мәйіттер табылғаннан кейін тергеу марқұмдардың күйеу баласының қатыстылығын тексеріп жатыр.