Атырауда жауған "лас жаңбыр" тұрғындарды әбігерге салды

Фото: Атырау қаласының әкімдігі
Фото: Атырау қаласының әкімдігі

Атырауда ақшыл-сұр іздер қалдырған тосын жауын-шашыннан кейін мамандар тексеру жұмыстарын бастады. Құзыретті мамандар жаңбыр суынан сынама алып, қазір зертханада химиялық талдау жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Облыс әкімдігінің мәліметінше, атмосфералық жауын-шашын құрамына жасалған зерттеу қорытындысы сараптама аяқталған соң қосымша жарияланады.

Бұған дейін атыраулықтар ерекше жауын жауғаны туралы айтып, жаңбырдан кейін киімде, автокөліктерде және басқа да беткейлерде лас іздер қалатынын айтқан. Қала тұрғындары әлеуметтік желілерде жаңбыр тамшыларының қара дақтар мен жолақтар қалдырып жатқанын көрсететін видео мен фотоларды жариялаған.

Куәгерлердің сөзінше, жаңбыр астында серуендеп келген соң киім көзге анық кірленіп қалады, жаңбырмен бірге шаң немесе лай бөлшектері түскендей әсер береді. Осындай іздерді тұрғындар автокөлік әйнектерінен және терезе алды тақтайшаларынан да байқаған.

Әзірге мұндай жауын-шашынның нақты себебі белгісіз. Бұған дейін ықтимал нұсқалардың бірі ретінде атмосфераға шаң немесе өзге де бөлшектердің түсуі айтылғанымен, оған ресми растау жоқ. Енді жаңбыр суының нақты құрамын зертханалық сараптама анықтауға тиіс.

Ең оқылған:

