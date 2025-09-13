Атырауда зейнетақы қаржысын қолма-қол ақшаға айналдырған бір топ адам ұсталды

Атырауда зейнетақы қаражатын қолма-қол ақшаға айналдырған онға тарта адам ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы "Ақ Жайық" жазды.
Қаладағы түрлі ауданда тінту жүргізілді. Тінту барысында күдіктілерден ірі көлемдегі қолма-қол ақша, автокөліктер және басқа да құнды заттар тәркіленген, - деп жазды портал.
Қазіргі уақытта 10 шақты адам ұсталған, алайда тергеу барысында қатысушылар саны 50 және одан да көп болуы мүмкін. Тергеу жалған емханалардың басшыларын ғана емес, делдалдар, есепшілер, агенттер мен кеңсе қызметкерлерін де қамтиды.
Естеріңізге салсақ, бұған дейін Отбасы банк азаматтардың 222 миллиард теңгеден астам теңге зейнетақы қаражаты 20 емханаға аударылғанын, олардың жартысы Атырауда орналасқанын хабарлады. 2025 жылы бір емхана қазақстандықтарға стоматологиялық қызмет көрсетіп, 22,9 млрд теңге қаражатты игерсе, тағы екі емхана 32 млрд теңге зейнетақы қаражатын пайдаланған. Ал Құлсарыдағы бір емхана 7,6 млрд теңге қаражатпен "шектелген".