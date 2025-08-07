Атырауда қараусыз қалған қария 8 баласы мен немересін сотқа берді

Атырау қаласының 80 жастағы тұрғыны 8 баласы мен немересін өзіне алимент төлеуге міндеттеу үшін сотқа жүгінді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Зейнеткердің айтуынша, ол 10 жылдан астам уақыттан бері жалғыз тұрады.
Қария сотта тек 1 ұлы ғана байланыс жасап тұратынын, ал қалғандары моральдық та, материалдық та көмек көрсетуден мүлде бас тартқанқанын айтқан.
Талап-арызда қария денсаулығының нашарлап, қаржылық жағдайының қиындауына байланысты қолдауға мұқтаж екенін атап өтті. "Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" кодекстің 145-бабының 1-тармағына сәйкес, кәмелетке толған, еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті. Сондай-ақ, осы кодекстің 153-бабында ата-анасынан немесе жұбайынан (бұрынғы жұбайынан) көмек ала алмайтын жағдайда еңбекке жарамсыз аталар мен әжелердің немерелерінен алимент өндіруге құқығы бар екені көрсетілген, - деп жазылған Жоғарғы сот хабарламасында.
Атырау қалалық соты істі қарап, талапты ішінара қанағаттандыру туралы шешім қабылдады. Нәтижесінде сегіз баласының әрқайсысы мен бір немересінен зейнеткердің тамағы мен дәрі-дәрмек алуына арналған шығын үшін 3 АЕК (айлық есептік көрсеткіш) көлемінде алимент өндіру туралы шешім шығарылды.
Сот шешімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.