Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Атырауда қараусыз қалған қария 8 баласы мен немересін сотқа берді

Бүгiн, 13:52
281
Бөлісу:
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Атырау қаласының 80 жастағы тұрғыны 8 баласы мен немересін өзіне алимент төлеуге міндеттеу үшін сотқа жүгінді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Зейнеткердің айтуынша, ол 10 жылдан астам уақыттан бері жалғыз тұрады.

Қария сотта тек 1 ұлы ғана байланыс жасап тұратынын, ал қалғандары моральдық та, материалдық та көмек көрсетуден мүлде бас тартқанқанын айтқан.

Талап-арызда қария денсаулығының нашарлап, қаржылық жағдайының қиындауына байланысты қолдауға мұқтаж екенін атап өтті. "Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" кодекстің 145-бабының 1-тармағына сәйкес, кәмелетке толған, еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті. Сондай-ақ, осы кодекстің 153-бабында ата-анасынан немесе жұбайынан (бұрынғы жұбайынан) көмек ала алмайтын жағдайда еңбекке жарамсыз аталар мен әжелердің немерелерінен алимент өндіруге құқығы бар екені көрсетілген, - деп жазылған Жоғарғы сот хабарламасында.

Атырау қалалық соты істі қарап, талапты ішінара қанағаттандыру туралы шешім қабылдады. Нәтижесінде сегіз баласының әрқайсысы мен бір немересінен зейнеткердің тамағы мен дәрі-дәрмек алуына арналған шығын үшін 3 АЕК (айлық есептік көрсеткіш) көлемінде алимент өндіру туралы шешім шығарылды.

Сот шешімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қанат Бозымбаев ұсталған Көлік вице-министріне қатысты пікір білдірді
Келесі жаңалық
АҚШ елшілігі Астанада арзан көлік пен техника сатады – баға 200 теңгеден басталады
Өзгелердің жаңалығы