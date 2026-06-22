Атырауда екі жолаушылар автобусы соқтығысып, 6 адам ауруханаға түсті
Автобустың тежегіші істемей қалған.
22 маусым күні сағат 08:00 шамасында Атырау қаласының Амандосов көшесінде қоғамдық көліктің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды.
Алдын ала мәліметтер бойынша, «Yutong» маркалы автобустың тежегіш жүйесі істен шығып, соның салдарынан ол жол жиегінде тұрған дәл сондай «Yutong» маркалы басқа автобусқа соқтығысқан.
Жол-көлік оқиғасы салдарынан 6 жолаушы түрлі дене жарақаттарын алып, облыстық ауруханаға жеткізілді. Қазіргі уақытта аталған факті бойынша тексеру жүргізіліп, қажетті материалдар жинақталуда. Полиция жүргізушілерге көлік құралдарының техникалық жағдайын мұқият қадағалау және жол қозғалысы қауіпсіздігі талаптарын бұлжытпай орындау қажеттілігін ескертеді, - деп хабарлады Атырау облысының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Астанадағы Лесозавод ауданында автобус пойызбен соқтығысты.
Ең оқылған:
- Қыркүйектен бастап мұғалімдер мен оқушыларды қандай өзгерістер күтіп тұр?
- Лионель Мессидің әлемдегі ең алып мүсіні Аргентинада ашылды
- «Қазақстан – сенімді одақтасымыз»: Саида Мирзиёева Тоқаевқа алғыс білдірді
- Медицина қызметкері күні: Қазақстан денсаулық сақтау саласы қандай жетістіктерге жетті?
- ӘЧ – 2026: Нидерланды көш бастады, Германия қатарынан екінші рет жеңді