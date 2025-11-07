Атырауда әйел тіс дәрігеріне барғаннан кейін ауруханаға түсті

Атыраудағы жеке клиникалардың бірінде тіс емдеу кезінде дәрігер пациенттің аузына металл бөлшегін түсіріп алған. Пациент оны абайсызда жұтып қойған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі azh.kz-ке сілтеме жасап.
Зардап шеккен әйелдің айтуынша, стоматолог жедел жәрдем шақырмаған. Ол тек “зат өздігінен шықсын” деп құсуға кеңес берген. Бұл тәсіл көмектеспеген соң әйел облыстық аурухананың жарақат бөлімшесіне жүгінген.
Дәрігерлер рентген мен гастроскопия жасап, асқазанда бөгде заттың барын анықтаған. Содан кейін оны медициналық қысқышпен алып шыққан.
Оқиғадан кейін пациент әйел e-Өтініш порталы арқылы облыстық денсаулық сақтау басқармасына шағым түсірген.
Атырау облысы стоматологтар қауымдастығының үйлестіру кеңесінің төрағасы Құрал Тілеубаевтың айтуынша, мұндай жағдайлар өте сирек кездеседі. Алайда ол дәрігердің бұл жағдайда жасаған әрекеті мүлде дұрыс емес деп санайды.
Дәрігердің манипуляцияны жалғастырып, 103 қызметін шақырмағаны – өрескел қателік. Тіпті зат кішкентай болса да, - деді ол.