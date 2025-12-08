Атырауда аңшылық қайғымен аяқталды: ер адам серігін абайсызда атып жіберді

Атырау облысында түнгі аңшылық кезінде ер адам серігін абайсызда атып өлтірді. Полиция қайғылы оқиғаға қатысты тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Белгілі болғандай, қайғылы оқиға Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, 6 желтоқсанға қараған түні сағат 02:30 шамасында Аққора ауылы маңындағы далада болған.
Полиция мәліметінше, 36 жастағы ер адам қасында болған 39 жастағы серігін абайсызда атып жіберген. Екеуі бірге аңға шыққан.
Алдын ала ақпарат бойынша, олар жолға шығар алдында алкоголь пайдаланған. Тергеу нұсқасына сәйкес, дәл қарумен абайсыз жұмыс істеу өлімге әкелген оқ атудың себебі болуы мүмкін. Сонымен қатар түнгі аңшылық көп жағдайда заңмен тыйым салынатынын және көру мүмкіндігі шектеулі болуы салдарынан өте қауіпті екенін ескеріп, тергеу осы жайтты да жеке қарастырып жатыр.
Қайғылы оқиғаның нақты мән-жайы анықталуда, тергеу жалғасып жатыр.