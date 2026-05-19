Атырауда 160-қа жуық психотроптық препарат тәркіленді
Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 301-бабы 1-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.
Атырау облысында психотроптық заттарды заңсыз сақтады деген күдікпен 28 жастағы әйел ұсталды.
Polisia.kz-тің хабарлауынша, облыстық полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы мен №2 учаскелік полиция пунктінің қызметкерлері бірлескен жедел-іздестіру іс-шарасы барысында күдіктіні көпқабатты тұрғын үй ауласында қолға түсірген.
Тексеру кезінде әйелден «Тропикамид» психотроптық препаратының 159 құтысы тәркіленді.
Полиция департаменті психотроптық заттардың заңсыз айналымы қоғамға айтарлықтай қауіп төндіретінін еске салды. Ведомство мәліметінше, өзге ақпарат Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес жариялауға жатпайды.
