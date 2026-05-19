Атырауда 160-қа жуық психотроптық препарат тәркіленді

Атырау облысында психотроптық заттарды заңсыз сақтады деген күдікпен 28 жастағы әйел ұсталды.

Polisia.kz-тің хабарлауынша, облыстық полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы мен №2 учаскелік полиция пунктінің қызметкерлері бірлескен жедел-іздестіру іс-шарасы барысында күдіктіні көпқабатты тұрғын үй ауласында қолға түсірген.

Тексеру кезінде әйелден «Тропикамид» психотроптық препаратының 159 құтысы тәркіленді.

Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 301-бабы 1-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.

Полиция департаменті психотроптық заттардың заңсыз айналымы қоғамға айтарлықтай қауіп төндіретінін еске салды. Ведомство мәліметінше, өзге ақпарат Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес жариялауға жатпайды.

