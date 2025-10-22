Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Атырау облысында 12 жасар баланы қағып өлтірген автобус жүргізушісіне үкім шықты

Бүгiн, 17:46
BAQ.KZ - архив
Фото: BAQ.KZ - архив

Атырау облысының Жылыой аудандық соты кәмелетке толмаған баланың өліміне әкеп соққан жол апатына қатысты қылмыстық істі қарады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

2025 жылғы 7 шілдеде Құлсары қаласында автобус жүргізушісі жол жиегіндегі белгіні елемей, кәмелетке толмаған бала басқарған мотоциклмен соқтығысқан. Соның салдарынан жасөспірім ауыр жарақат алып, есін жимастан ауруханада көз жұмған.

Сотталушы ҚК-тің 345-бабының 3-бөлігімен кінәлі деп танылып, оған 5 жыл мерзімге көлік құралдарын басқару құқығынан айыра отырып, 2 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды, - деп жазылған Жылыой аудандық сотының хабарламасында. 

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

 

