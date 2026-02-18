Атырау облысында 10-сынып оқушысы өлі табылды

Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды.

©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов Бүгiн 2026, 17:33
Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов

Атырау облысында 10-сынып оқушысы өлі табылды. Ақпаратты полиция растады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Өз-өзіне қол жұмсау дерегіне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның барлық мән-жайлары анықталуда. Өзге ақпарат тергеу мүддесіне сәйкес жариялауға жатпайды, - деп хабарлады Атырау облысының ПД баспасөз қызметі. 

Еске салайық, бұған дейін Петропавлда Назарбаев мектебінің оқушысы 3-қабат терезесінен құлағанын хабарлаған болатынбыз. 

