Атырау облысында 10-сынып оқушысы өлі табылды
Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды.
Бүгiн 2026, 17:33
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 17:33Бүгiн 2026, 17:33
291Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов
Атырау облысында 10-сынып оқушысы өлі табылды. Ақпаратты полиция растады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Өз-өзіне қол жұмсау дерегіне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның барлық мән-жайлары анықталуда. Өзге ақпарат тергеу мүддесіне сәйкес жариялауға жатпайды, - деп хабарлады Атырау облысының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Петропавлда Назарбаев мектебінің оқушысы 3-қабат терезесінен құлағанын хабарлаған болатынбыз.
Ең оқылған: