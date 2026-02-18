Петропавлда Назарбаев мектебінің оқушысы 3-қабат терезесінен құлады
Оқушы жансақтау бөлімінде жатыр, жағдайы ауыр.
Бүгiн 2026, 12:19
Петропавл қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы терезеден құлап кеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Петропавл қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінде төтенше жағдай орын алды. Мектеп оқушысы үшінші қабаттың терезесінен құлап кеткен.
Оқу орнының мәлімдеуінше, қазіргі уақытта оқиғаның себептері мен мән-жайы анықталып жатыр.
17 ақпанда мектеп оқушысы үшінші қабаттан құлап, жарақат алды. Қазіргі уақытта ол ауруханада жатыр, - деп түсіндірді Петропавл қаласындағы НЗМ баспасөз қызметі.
Зардап шеккен оқушы түрлі жарақаттармен қалалық көпбейінді ауруханаға жеткізілген.
Оқушы жансақтау бөлімінде жатыр, жағдайы ауыр. Бірақ есін біледі. Толығырақ ақпаратты кейінірек хабарлаймыз, - деп хабарлады Облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі.
