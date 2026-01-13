"Аты-жөнін жариялаймын": атыраулық хакер өзіне қысым көрсеткендер жайында айтты

Атырауда жоғалып кеткен отбасының оқиғасынан кейін ел ішіне танылған Нұрлан есімді хакер өзіне қысым жасалып жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ол бұл жайында әлеуметтік желіде жазған.
Ескерту! Журналистерің болсын, басқасы болсын менің атымнан хайп ұстамандаршы. Өздеріңе қарар алсаңдаршы. Біреуінің інісі – қылмыскер, бірақ жоғары жақта отыр. Енді біреуінікі тағы бірдеңе… Әлде факті әкеліп беру керек пе сендерге? … Жұмыстарыңды жасаңдар, одан бөлек айтарым: мына іс (жоғалған отбасының ісі) не болып жатыр? Ашылатын түрі барма? Қайда енді Сұлтан? Халыққа көмектескендерді тез іздейсіздер ғой. Қылмыскер қайда? – деп ашынған хакер.
Сондай-ақ ол өзіне шүйліккендерді қорқытуға тырысқан.
Маған қатысты «Ешбір қызметкер кезінде қысым көрсетпеген. Ол жауаптан қашу үшін айтып отыр» деп ресми ақпарат шығарып қойған. Жарайды. Онда мен бүгін кім қысым көрсетті солардың аты-жөнін ресми саламын. Дәлелмен, қай жерде, бірақ сөзбен ғана емес, нақты материалдармен! Мысалы, аудио және видео жазбалар арқылы, – деді жазба авторы.