Астық қабылдау кәсіпорындарында тарифтерді негізсіз көтеру фактілері анықталды

Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі астық қабылдау кәсіпорындары көрсететін қызметтер нарығында бірқатар заңбұзушылықтарды анықтады. Оның ішінде: астықты қабылдаудан бас тарту, кемсітушілік жағдайларды белгілеу, демалыс күндері тарифтерді негізсіз көтеру фактілері тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Агенттіктің араласуы нәтижесінде тарифтер 25 пайызға дейін төмендетіліп, ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері үшін тең қолжетімділік қамтамасыз етілді.
Жалпы алғанда, жұмыс қорытындысы бойынша Агенттік 23 ескерту шығарды, нұсқама берді, әкімшілік айыппұл салумен тергеп-тексеру жүргізді, сондай-ақ бірқатар монополияға қарсы комплаенстер жасалды.
Сонымен қатар саланың дамуын тежейтін жүйелі кедергілер де айқындалды. Процестердің едәуір бөлігі әлі де қолмен жүргізіледі, бұл маусымдық кезеңде кезектер мен шамадан тыс жүктемелерге әкеледі. Халықаралық тәжірибе кезең-кезеңімен заманауи шешімдерді, соның ішінде цифрландыру элементтерін енгізу ашықтық пен қолайлылықты арттыруға ықпал ететінін көрсетіп отыр. Агенттік мұндай тәсілдерді нарық қатысушыларымен бірлесіп қарастыруда.
Қосымша тәуекел ретінде Qoldau жүйесінде астық қолхаттарын тіркеу және абоненттік төлемнің жоғары болуы аталды. Бұл мәселе бойынша фермерлерден шағымдар түсті. Жұмыс нәтижесінде аталған субъект арнайы құқықтың мемлекеттік тізіліміне енгізілді, сондай-ақ қызметтер құнына сараптама жүргізілуде. Бұдан бөлек, ірі кәсіпорындардың лицензиясыз жұмыс істеп отырғаны анықталды, бұл астықтың сақталуына кепілдікті төмендетеді және адал ойыншыларды тең емес жағдайға қояды.
Маңызды проблемалардың бірі – астық қабылдау кәсіпорындарының тозуы. Осыған байланысты Агенттік кәсіпорындарға жеңілдетілген несие беру мүмкіндіктерін кеңейтуді ұсынды.