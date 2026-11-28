Астананың бірқатар ауданында жарық уақытша сөндіріледі
Электр жарығы сағат 09:00-ден 10:00-ге дейін бірқатар мекенжайда болмайды.
28 Қараша 2026, 11:14
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28 Қараша 2026, 11:1428 Қараша 2026, 11:14
199Фото: istockphoto.com
Астанада бірнеше тұрғын алабы, елді мекен және жекелеген көшелерде электр энергиясы уақытша сөндіріледі. Шектеулер 35 «Интернациональный» қосалқы стансасына 10 кВ кабель желісін қосу жұмыстарына байланысты енгізіледі.
iKomek109 мәліметінше, электр жарығы сағат 09:00-ден 10:00-ге дейін өшіріледі.
Электр қуаты уақытша берілмейтін мекенжайлар тізіміне мыналар енген:
- Алтындала: Көксай 2/1, 84, 85, 85/1, 85/2, 86, 86/2;
- Жағажай: 1а, 82, 84, 55;
- Қаражал;
- Армандастар 2/3;
- Ашутас;
- Майлыкент;
- Жылыбұлақ;
- Сүткент;
- Егінді;
- 135-көше;
- Көкжиде;
- Болғанбаев;
- Гольф-клуб;
- Қызылсуат кенті.
Аталған мекенжайлардың тұрғындарына электр энергиясының уақытша өшірілетінін алдын ала ескеріп, электр құрылғыларын пайдалануды соған сәйкес жоспарлау ұсынылады.
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