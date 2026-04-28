Астаналық оқушы Еуропаны мойындатты: Қазақстан математика олимпиадасында топ жарды
Қазақстан құрамасы 3 алтын, 2 күміс медаль иеленіп, командалық есепте бірінші орын алды.
2026 жылғы 23-29 сәуір аралығында Вильнюс қаласында алғаш рет өткен Еуропалық математика олимпиадасында қазақстандық оқушы абсолютті жеңімпаз атанды.
Білім додасына Франция, Финляндия, Швейцария, Польша, Украина және өзге де Еуропа елдерін қоса алғанда 19 мемлекеттен 126 оқушы қатысты.
Қазақстанның ұлттық құрамасы жоғары нәтиже көрсетіп, командалық есепте бірінші орынды иеленді. Қоржынында үш алтын және екі күміс медаль бар.
Олимпиаданың абсолютті жеңімпазы – Астанадағы Spectrum International School мектебінің 12-сынып оқушысы Марғұлан Шәрел атанды.
Алтын медаль иегерлері:
* Елдар Үсенов (Назарбаев Зияткерлік мектебі, Алматы);
* Эрик Лим (Haileybury мектебі, Алматы).
Күміс медаль иегерлері:
* Ерасыл Алтынбек (Nurorda мектебі, Алматы)
* Ануар Ағыбаев (Nurorda мектебі, Алматы)
Құраманы дайындаған жетекшілер:
* Ярослав Гальберг – Қазақстан-Британ техникалық университетінің студенті;
* Асхат Әбдіқұлов – Алматы қаласындағы №165 лицейдің математика пәні мұғалімі.
Қазақстан құрамасының жеңісі оқушыларды даярлау деңгейінің жоғары екенін және олардың халықаралық аренадағы бәсекеге қабілеттілігін тағы бір мәрте дәлелдеді.
