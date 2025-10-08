Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Астанадағы жаңа ғимарат өртенді: қою түтін "Хан Шатыр" маңын басып қалды

Бүгiн, 20:34
98
Бөлісу:
видеодан алынған кадр
VIDEO
Фото: видеодан алынған кадр

Әлеуметтік желілерде өрт сәті түсірілген бейнежазба тарады. Видеоны түсірген автордың айтуынша, қою түтін аспанды тұмшалап, көптеген жүргізуші "Хан Шатыр" ойын-сауық орталығы өртеніп жатыр деп ойлаған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Белгілі болғандай, түтін Нұра ауданы, Тұран даңғылы бойындағы салынып жатқан жаңа ғимараттан шыққан.

Оқиғаға қатысты елорданың ТЖД баспасөз қызметі түсініктеме берді.

Оқиға орнына жеткен кезде құрылыс кезеңіндегі ғимараттың үшінші қабатында 10 шаршы метр аумақта құрылыс материалдары өртенгені анықталды. Өрт өрт сөндірушілер келмей тұрып сөндірілген, – деп хабарлады Астана қаласы ТЖД баспасөз қызметі.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Бизнестен пәтерге дейін: Алаяқ таныстарын 41 миллион теңгеге алдап кеткен
Келесі жаңалық
Қызылорда облысында "Creative Caravan" жобасы іске қосылды
Өзгелердің жаңалығы