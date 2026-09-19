Астанадағы «Таза Қазақстан»: акциядан ең жарқын сәттер

19 Қыркүйек 2026, 15:11
АВТОР
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©BAQ.KZ/Cырым Рахимбеков 19 Қыркүйек 2026, 15:11
19 Қыркүйек 2026, 15:11
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Фото: ©BAQ.KZ/Cырым Рахимбеков

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясына қатысты. Президент жастар өкілдері және экобелсенділермен бірге Президент саябағының аумағына ағаш отырғызды. Акцияның қалай өткенін фоторепортажымыздан көре аласыз.

Бүгін Астананың жүздеген тұрғыны қаланы одан әрі көгалдандыру үшін қалалық саябақтарға шықты. Олар күрек, тырма және су құйғыштарды қолына алып, саябақ аумақтарын абаттандыру жұмыстарына қатысты.

 

 

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