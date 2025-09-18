Астанадағы кафеде болған өрт: тұрғындар уақытша қонақүйлерге орналастырылады

Астанадағы KaRima кафесінде өрт шығып, көпқабатты тұрғын үйге тараған еді. Тілсіз жаудан сегіз пәтер зардап шеккен. Тұрғындар уақытша қаланың қонақүйлеріне орналастырылып, оларға барлық қажетті көмек көрсетіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ Астана қаласы әкімдігіне сілтеме жасап.
18 қыркүйекте Достық көшесі, 12/1 мекенжайындағы сегіз қабатты тұрғын үйдің бірінші қабатында орналасқан өрт шыққаны туралы хабар түсті. Оқиға орнына әкімдік, ТЖД және қалалық полиция департаментінің өкілдері жедел жетіп, бірлескен штаб құрылды. ТЖД мен полицияның үйлесімді әрекеттерінің арқасында өрт қысқа мерзімде сөндірілді. Зардап шеккендер мен қаза болғандар жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда, - делінген хабарламада.
Әкімдіктің мәліметінше, алдағы тәулікте бүлінген пәтерлерді жөндеу және ғимараттың қасбетін қалпына келтіру жұмыстары басталады. Бұл шаралар кафе иелерінің қаражаты және әкімдіктің қолдауымен жүзеге асырылады.
Жергілікті атқарушы органдар өрт салдарын жою үшін барлық қажетті шараларды қабылдайтынын мәлімдеді.
Бұған дейін Астанадағы кафелердің бірінен өрт шыққанын жазғанбыз.