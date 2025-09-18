Астанадағы кафеден шыққан өрт сегіз қабатты тұрғын үйге тарады

Бүгін түнде Астанадағы кафелердің бірінде өрт шығып, жалын сегіз қабатты тұрғын үйдің қасбетіне тарады. Оқиғаның видеосы әуелі әлеуметтік желілерде жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
ТЖМ мәліметінше, өрт Достық көшесі бойындағы Есіл ауданындағы тұрғын үйге іргелес орналасқан кафеде басталған.
Алғашқы өрт сөндіру бөлімшелері келген кезде жалын ғимараттың қаптамасына тарады. Өртті сөндіру үшін бірнеше су ұңғымасы іске қосылып, сумен жабдықтау ұйымдастырылды. Қызыл жалын оқшауланды, – делінген ведомство хабарламасында.
Министрлік өрт толығымен жойылғанын мәлім етті.
Өртті сөндіру кезінде өрттің дамыған сипаты, ғимараттың құрылымдық ерекшеліктері, жоғары өрт жүктемесі және қатты түтін қиындық туғызды. Оқиға орнында жедел штаб жұмыс істеді. Қазір өрттің себебі анықталуда. Зардап шеккендер жоқ, – делінген ақпаратта.