Астанадағы балалар ауруханасында медбикеден туберкулез анықталды

Әлеуметтік желіде Астанадағы балалар ауруханасында туберкулез таралғаны туралы ақпарат қызу талқыланды. Алайда елорданың қалалық денсаулық сақтау басқармасы жағдай бақылауда екенін айтып, бірқатар тараған мәліметке түсінік берді.
Астана қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы мәліметінше, №1 қалалық балалар ауруханасында жұмыс істеген медбике туберкулезбен байланыста болғандар тізімінде тұрмаған және жұмысқа ресми рұқсаты болған. Ол еңбек міндетін атқарып жүрген кезде «туберкулез» инфекциясына қатысты ешқандай дерек анықталмаған. Сондай-ақ №1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы қызметкерлерінің флюорографиялық тексеру нәтижелерінде патология болмағаны айтылды.
Аурухананың туберкулезбен байланыста болған 39 қызметкері қайтадан флюорографиялық тексеруден өткен. Олардың соңғы тексеруден өткені алты айдан асқан. Барлық қызметкерден теріс нәтиже шыққан.
Медбике соңғы рет 2026 жылдың ақпан айында емханада флюорографиядан өткен, суреттен ешқандай патология анықталмаған. Денсаулығы нашарлаған соң ол биыл сәуір айында дәрігер көмегіне жүгінген. Сол кезде ауру анықталған. Оның жұмысқа соңғы шыққан күні – 24 сәуір. Қазіргі уақытта ол 2026 жылдың 27 сәуірінен бастап қалалық фтизиопульмонология орталығында ем қабылдап жатыр, – деп мәлімдеді ведомство.
Басқарма өкілдері профилактикалық шаралар да жүргізілгенін мәлімдеді. Соңғы үш айда науқаспен байланыста болған адамдар анықталған. Сонымен қатар жұмысқа қабылданатын қызметкерлер міндетті түрде флюорографиялық тексеруден өтіп, нәтижесі санитарлық кітапшаға тіркелетіні айтылды.
Төсек жабдықтары, оның ішінде жастықтар мен көрпелер арнайы камералық дезинфекциядан өткізілген. Ал клеенкамен қапталған матрастар дезинфекциялық ерітіндімен сүртілген. Бұдан бөлек, стационар палаталары мен басқа да бөлмелерде күніне кемінде екі рет дезинфекциялық құралдармен тазалық жұмыстары жүргізіліп, бактерицидті шамдармен кварцтау жасалады. Ғимаратты жиі желдету тәртібі де сақталып отыр.