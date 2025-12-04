Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Астанадағы Атырау көпірінен әйел суға секіріп кетті

Бүгiн, 18:02
248
Бөлісу:
yandex.kz
VIDEO
Фото: yandex.kz

Астанадағы Атырау көпірінен әйел суға секіріп кетіп, суицид жасауға талпынғаны тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бүгін Сарыарқа ауданында Атырау көпірінде суицид жасауға талпыныс тіркелді: 1991 жылғы азаматша суға секірген, - деп хабарлады ТЖМ.

Оқиға орнына Астана қаласының ТЖД Жедел-құтқару жасағы және Апаттар медицинасы орталығының қызметкерлері жұмылдырылды.

Авариялық-құтқару жұмыстары барысында зардап шеккен азаматша судан шығарылып, әрі қарай медициналық көмек көрсету үшін 103 қызметі бригадасына тапсырылды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Доллар төрт күн қатарынан арзандап келеді – жаңа минимум тіркелді
Келесі жаңалық
Мемлекеттік бақылаудың жаңа тәртібі бекітілді: мектептер мен балалар мекемелерін не күтіп тұр?
Өзгелердің жаңалығы