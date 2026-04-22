Астанада жылыту маусымы аяқталды: Жылу қашан толық өшіріледі?
Астанада 22 сәуірден бастап жылыту маусымы аяқталды. Жылу беру кезең-кезеңімен тоқтатылады. Толығырақ – BAQ.KZ материалында.
Бүгiн 2026, 11:14
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Астанада 2026 жылғы 22 сәуірден бастап жылыту маусымын аяқтау туралы шешім қабылданды. Бұл шешім сыртқы ауа температурасының тұрақты түрде жоғарылауына байланысты қабылданып отыр.
Қала әкімдігінің мәліметінше, жылу беру нысандарға кезең-кезеңімен тоқтатылады. Атап айтқанда, алдымен денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет мекемелері, сондай-ақ тұрғын үйлер жылу жүйесінен ажыратылады.
Ресми деректерге сәйкес, биылғы жылыту маусымы штаттық режимде өтіп, тұрғындарды жылумен қамтамасыз ету барысында айтарлықтай ақаулар тіркелмеген.