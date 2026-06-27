Астанада жөндеу жұмысына байланысты екі көшеде қозғалыс ішінара шектеледі
Жүргізушілерге қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлау ұсынылды.
Бүгiн 2026, 14:18
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 14:18Бүгiн 2026, 14:18
150Фото: pexels.com
27 маусым мен 1 шілде аралығында Астанада бірнеше көшеде жолдың үстіңгі қабатын төсеу жұмыстары жүргізіледі.
Елорда әкімдігінің ресми сайтының мәліметінше, жөндеу жұмыстары мына учаскелерде өтеді:
-
Баршын көшесінде Н.Тілендиев даңғылынан С.Мұқанов көшесіне дейін;
-
С.Мұқанов көшесінде Барышев көшесінен айналма жолға дейін.
Осыған байланысты көлік қозғалысы жолдың бір жағымен екі бағытта ұйымдастырылады.
Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге бағыттарын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысын ұйымдастырудағы уақытша өзгерістерді ескеруге кеңес берілді.
Ең оқылған:
- Қазақстанда бастауыш сыныптарда БЖБ мен ТЖБ-ны алып тастау мәселесі қаралып жатыр
- Каспий теңізінде жоғалған жас жігіт төрт күннен бері табылмай жатыр
- Ұшақ Бейжіңдегі ең биік зәулім ғимаратқа соғылды
- "Интимдік видеоны таратамын": Ақтөбеде бұрынғы қызын бопсалаған ер адам ұсталды
- Алматылық әйел көзінің түсін өзгертемін деп жанарынан айырылып қала жаздады