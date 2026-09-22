Астанада жеңіл көлік Есіл өзеніне түсіп кетті
Жүргізуші мен жолаушы көліктен өздігінен шыққан.
22 Қыркүйек 2026, 22:20
БӨЛІСУ
22 Қыркүйек 2026, 22:2022 Қыркүйек 2026, 22:20
77Фото: Скриншот
Астанада көлік Есіл өзеніне түсіп кетіп, құтқарушылар оны судан алып шықты.
Оқиға Сарайшық ауданында болған. Жеңіл автокөліктің электрондық жүйесінде ақау пайда болып, көлік өзен арнасына түсіп кеткен.
Жүргізуші мен жолаушы көліктен өздігінен шыққан. Алайда автокөлікті судан шығару үшін құтқарушылардың көмегі қажет болған.
Оқиға орнына ТЖМ жедел-құтқару жасағының мамандары келді. Сүңгуірлер су астындағы жағдайды тексеріп, кейін кранның көмегімен көлікті өзеннен алып шықты.
Көлік иесі құтқарушыларға жедел әрі кәсіби көмегі үшін алғыс білдірді.
Ең оқылған:
- Қазақстандық мал өсірушілер Қырғызстаннан 1 миллион доллар тұратын қошқар сатып алды
- Кәмелетке толмағандар да тартылған: Астанада екі апалы-сіңлілі притон ұйымдастырған
- Есікті бұзып кірген: Қарағандыда ірі көлемде ақша ұрлаған үш күдікті ұсталды
- Қырағы машинист теміржол бойында жалғыз жүрген 4 жасар баланы құтқарып қалды
- Көлігін тастай салып, тұра қашты: Полиция хромтаулық жүргізушіні ұстады