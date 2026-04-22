Астанада жаңа көше құрылысына байланысты 1 қыркүйекке дейін қозғалыс шектеледі
Бұл көшелерде инженерлік желілерді жүргізе отырып, көше құрылысы жұмыстары орындалады.
Бүгiн 2026, 21:55
Бүгiн 2026, 21:55Бүгiн 2026, 21:55
73Фото: Ақорда
Астанада жаңа көшенің құрылысына байланысты көлік қозғалысы уақытша шектеледі, деп хабарлайды BAQ.KZ қалалық Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасына сілтеме жасап.
Ведомство мәліметіне сүйенсек, "Мәңгілік Ел даңғылы мен Сығанақ көшесінің қиылысында көшелерді салу" жобасын іске асыру аясында ағымдағы жылдың 26 сәуірі мен 1 қыркүйегі аралығында "Syganaq" БО мен "Ишим" ТК арасындағы қозғалыс толықтай жабылатын болады.
Аталған кезеңде инженерлік желілерді жүргізе отырып, көше құрылысы жұмыстары орындалады, – деп жазылған ақпаратта.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықтарды азайту мақсатында уақытша жол белгілері мен бағыттағыштар орнатылады.
