Астанада үш қабатты ғимарат өртенді

Астана қаласы Сарыарқа ауданы Ықылас Дүкенұлы көшесінде 3 қабатты ғимараттан өрт шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігі мәлімдеді.
Бірінші өрт сөндіру бөлімшелері келген кезде екінші және үшінші қабаттар жанып жатқаны анықталды және шатырдың жартылай құлағаны анықталды. Өрт сөндірушілердің уақтылы және кәсіби әрекеттері өрттің одан әрі таралуының алдын алуға және оқиғаның салдарын барынша азайтуға мүмкіндік берді, - делінген ведомство таратқан хабарламада.
Өртті сөндіру жалғасып жатыр.
Зардап шеккендер туралы ақпарат 112-ге түскен жоқ.