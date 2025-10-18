Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Астанада "Ұлттық анимациялық фильмдер апталығы" өтеді

Бүгiн, 10:50
73
Бөлісу:
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Астанада «Ұлттық анимациялық фильмдер апталығы» өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Мәдениет және ақпарат министрлігіне сілтеме жасап.

20-24 қазан аралығында Шәкен Айманов атындағы “Қазақфильм” ұлттық киностудиясының “Қазақанимация” шығармашылық бірлестігі «Ұлттық анимациялық фильмдер апталығына» шақырады.

Апталық аясында көрермен назарына отандық анимация өнерінің үздік туындылары ұсынылады. Бағдарламада цифрландырылған классикалық шығармалармен қатар, жаңа заманауи жобалар да қамтылған. Бұл – ұлттық режиссерлердің шығармашылығымен және қазіргі қазақ анимациясының даму бағыттарымен танысуға тамаша мүмкіндік.

Астанада "Ұлттық анимациялық фильмдер апталығы" өтеді

Анимациялық фильмдер Астана қаласындағы «Қазақстан» Орталық концерт залында (Мәңгілік Ел даңғылы, 10/1) сағат 16:00-ден бастап көрсетіледі.
Кіру тегін!

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Мемлекет басшысы Бас прокурордың орынбасарын тағайындады
Өзгелердің жаңалығы