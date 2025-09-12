Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Астанада тұмауға қарсы тегін вакцинация басталады

Бүгiн, 13:06
119
Жалғасбек ТОҚТАМЫСОВ - архив
Фото: Жалғасбек ТОҚТАМЫСОВ - архив

Астанада 15 қыркүйектен бастап иммундау науқаны ресми түрде басталады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл туралы Астана қаласы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Жанна Пірәлиева мәлімдеді.

Айтуынша, вакцина бірінші кезекте қауіп-қатер тобындағы азаматтарға тегін жасалады.

Тұмауға қарсы екпе ең алдымен медициналық қызметкерлерге, диспансерлік есепте тұрған балаларға, балалар үйі мен сәби үйінің тәрбиеленушілеріне, қарттар үйіндегі азаматтарға егіледі. Сондай-ақ эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша жүктіліктің екінші және үшінші триместріндегі әйелдер, жүрек-қантамырлары мен тыныс алу жүйесінің созылмалы аурулары бар адамдар, мектеп оқушылары және жабық мекемелердің контингенті қамтылады, – деді ол.

Сондай-ақ ведомство өкілі халықты вакцинамен қамту үшін Ресейде өндірілген "ГРИППОЛ+" препаратының 145 мың дозасы сатып алынғанын айтты.

Екпе алу – тек өзіңіздің ғана емес, жақындарыңыздың да денсаулығын қорғаудың ең тиімді жолы. Вакцинация ауыр асқынулардың алдын алады әрі ұжымдық иммунитет қалыптасуына үлкен үлес қосады, – деп атап өтті Жанна Пірәлиева.

Жазылыңыз telegram - ға
