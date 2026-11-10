Астанада той жасамақ болған 10 адам алаяққа алданып қалды
Астанада той жасамақ болған 10 адамды алдаған 24 жастағы күдіктіні ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тергеу мәліметінше, ол қаладағы дәмханалардың бірінде жұмысшы болып жұмыс істеген.
Күдікті әкімші болмаған уақытта өзін мекеменің жауапты қызметкері ретінде таныстырып, той өткізуге тапсырыс беруге келген азаматтардан алдын ала төлем алып отырған.
Алдын ала деректер бойынша, оның әрекетінен 10 адам зардап шеккен. Келтірілген жалпы шығын көлемі шамамен 500 мың теңгені құрайды. Жәбірленушілер той өткізу үшін дәмханаға келген кезде алдын ала төлем туралы мекеме әкімшілігінің хабарсыз екені анықталды. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде, - деп жауап берді Астана қаласының ПД баспасөз қызметі BAQ.KZ сауалына.
Астана қаласы Полиция департаменті азаматтарға сақ болуды, қандай да бір төлем жасамас бұрын қызмет көрсетуші мекеменің уәкілетті өкілінің кім екенін нақтылап, төлемді тек ресми касса арқылы жүргізген жөн екенін ескертеді.
Сондай-ақ төлем жасалғанын растайтын түбіртек, чек немесе өзге де құжаттарды міндетті түрде сақтап қою қажет. Бұл мүліктік құқық бұзушылықтардың алдын алуға және азаматтардың қаражатын қорғауға мүмкіндік береді.
Айта кетейік, бұған дейін Ұлытауда клиенттерді алдаған банк қызметкерінің ісі әшкере болды.
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