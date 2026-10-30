Астанада төрт автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгертілді

30 Қазан 2026, 05:37
АВТОР
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gov/kz 30 Қазан 2026, 05:37
30 Қазан 2026, 05:37
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Фото: gov/kz

Астанада төрт автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгертілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

City Transportation Systems компаниясының мәліметінше, №20, 26, 37 және 71 автобус маршруттарының қозғалыс сызбасы уақытша өзгертілген.

№20, 26, 37, 71 маршруттарының қозғалыс сызбасы уақытша өзгертілді, – деп жазылған хабарламада.

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