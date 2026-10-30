Астанада төрт автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгертілді
30 Қазан 2026, 05:37
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30 Қазан 2026, 05:3730 Қазан 2026, 05:37
165Фото: gov/kz
Астанада төрт автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгертілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
City Transportation Systems компаниясының мәліметінше, №20, 26, 37 және 71 автобус маршруттарының қозғалыс сызбасы уақытша өзгертілген.
№20, 26, 37, 71 маршруттарының қозғалыс сызбасы уақытша өзгертілді, – деп жазылған хабарламада.
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