Астанада тағы бес автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгерді
Өзгерістер №1, №20, №70, №35 және №36 автобус бағыттарына қатысты.
29 Тамыз 2026, 20:55
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