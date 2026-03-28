Астанада сауда орталығында жастар төбелесті: Қылмыстық іс қозғалды
Жанжалға қатысы барлардың кім екені белгілі болды.
Астанадағы сауда-ойын-сауық орталықтарының бірінде жастардың қатысуымен жаппай төбелес болды. Полиция жанжалға қатысы бар адамдардың кім екенін анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Әлеуметтік желілерде елордадағы сауда орталықтарының бірінде жастардың төбелескені түсірілген видео тарады.
Куәгерлердің айтуынша, “Көктал” сауда орталығында бір топ жігіт төбелес шығарып, шу көтеріп, қоғамдық тәртіпті бұзған. Жанжал қысқа уақытта келушілердің назарын аударып, ғимарат ішіндегі адамдардың алаңдаушылығын тудырды. Қазіргі уақытта зардап шеккендер мен оқиғаның себептері нақтыланып жатыр. Оқиғаның мән-жайы анықталуда, – делінген хабарламада.
Астана қалалық полиция департаменті оқиғаға қатысты пікір білдіріп, жаппай төбелеске қатысқандардың тұлғасы анықталғанын хабарлады.
Барлық қатысушылар, олардың арасында кәмелетке толмағандар да бар, Сарыарқа аудандық полиция басқармасына жеткізілді. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды, – деп мәлімдеді департаменттен.
Полиция ата-аналарға балалардың тәрбиесіне көбірек көңіл бөліп, олардың бос уақытын бақылауды, сондай-ақ қоғамдық орындардағы мінез-құлық ережелерін түсіндіру қажеттігін ескертеді.
