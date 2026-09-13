Астанада салынып жатқан бес қабатты үйден өрт шықты
Өрт жоғары ранг бойынша сөндіріліп жатыр. Зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.
13 Қыркүйек 2026, 18:08
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