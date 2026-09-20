Астанада салынып бітпеген үйдің шатыры өртенді
Елордалық құтқарушылар құрылысы аяқталмаған ғимараттағы өртті сөндірді.
20 Қыркүйек 2026, 20:56
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20 Қыркүйек 2026, 20:5620 Қыркүйек 2026, 20:56
96Фото: istockphoto.com
Астана қаласының Алматы ауданындағы Б. Момышұлы даңғылында салынып бітпеген үш қабатты тұрғын емес үйдің шатыры өртенді.
Өрт сөндірушілер оқиға орнына келген кезде ғимараттың 280 шаршы метр аумақтағы шатыры жанып жатқаны анықталды. Құтқарушылар бірден өртті сөндіруге кірісті.
Өртті сөндіру барысында жалынды толық ауыздықтап, оның одан әрі таралуына жол бермеу үшін қажетті шаралар қабылданды.
Өрт сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.