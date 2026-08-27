  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Астанада подъезд терезесінен дәрет сындырған ер адам 10 тәулікке қамалды

Астанада подъезд терезесінен дәрет сындырған ер адам 10 тәулікке қамалды

Полиция қоғамдық тәртіпті бұзатын және азаматтардың тыныштығына нұқсан келтіретін әрекеттер үшін заң аясында жауапкершілік қарастырылғанын ескертті.

27 Тамыз 2026, 21:49
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Скриншот 27 Тамыз 2026, 21:49
27 Тамыз 2026, 21:49
195
Фото: Скриншот

Астанада полиция Әйтеке би көшесіндегі көпқабатты үйдің подъезд терезесінен дәрет сындырған ер адамды анықтады.

43 жастағы елорда тұрғыны ұсталып, полицияға жеткізілді. Ол ұсақ бұзақылық жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Сот шешімімен ер адам 10 тәулікке әкімшілік қамауға алынды.

Полиция қоғамдық тәртіпті бұзатын және азаматтардың тыныштығына нұқсан келтіретін әрекеттер үшін заң аясында жауапкершілік қарастырылғанын ескертті.

 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

Ең оқылған:

Наверх