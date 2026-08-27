Астанада подъезд терезесінен дәрет сындырған ер адам 10 тәулікке қамалды
Полиция қоғамдық тәртіпті бұзатын және азаматтардың тыныштығына нұқсан келтіретін әрекеттер үшін заң аясында жауапкершілік қарастырылғанын ескертті.
27 Тамыз 2026, 21:49
БӨЛІСУ
27 Тамыз 2026, 21:4927 Тамыз 2026, 21:49
195Фото: Скриншот
Астанада полиция Әйтеке би көшесіндегі көпқабатты үйдің подъезд терезесінен дәрет сындырған ер адамды анықтады.
43 жастағы елорда тұрғыны ұсталып, полицияға жеткізілді. Ол ұсақ бұзақылық жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Сот шешімімен ер адам 10 тәулікке әкімшілік қамауға алынды.
Полиция қоғамдық тәртіпті бұзатын және азаматтардың тыныштығына нұқсан келтіретін әрекеттер үшін заң аясында жауапкершілік қарастырылғанын ескертті.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған:
- Мектепте өзгеріс болады: Енді мұғалімдер аптасына 12 сағатқа дейін уақыт үнемдейді
- Қазгидромет ескертеді: Қазақстанда ауа райы күрт бұзылып, жаңбыр мен бұршақ жауады
- «Әділет» партиясы Құрылтайға баратын депутаттардың тізімін жариялады
- Жәрдемақы, үстемақы және қосымша төлем: Ауыл мұғалімдеріне қандай жағдай жасалған?
- «Ақ жол» Құрылтайға баратын 8 депутаттың тізімін айтты