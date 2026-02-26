Астанада оқушылар түстен кейін де онлайн оқиды
Таңертеңгі ауысымда оқитын оқушылар да қашықтан оқыту форматына ауыстырылған.
Бүгiн 2026, 10:14
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 10:14Бүгiн 2026, 10:14
124Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Астанада ауа райының суық болуына байланысты кейбір сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
2026 жылғы 26 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына (ауа температурасының төмендеуіне) байланысты екінші ауысымның 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, - деп хабарлады қалалық Білім басқармасы.
Еске салайық, бұған дейін таңертеңгі ауысымда оқитын оқушылар да қашықтан оқыту форматына ауыстырылды.
Сондай-ақ, наурызда оқушылардың қанша күн демалатыны белгілі болды.
Ең оқылған:
- 8 наурыз қарсаңында көпбалалы аналарға 20 мың теңгеден беріледі
- Денис Теннің жолын жалғаған чемпион: Президент Михаил Шайдоровты марапаттады
- 1000-нан астам сарбаз 300 млн теңге несиені кейін төлейтін болды
- Ауа райы: Қыстың соңғы аптасы қандай болады?
- Ақтөбеде күйеуін өлтірген әлеуметтік қызметкер сот залынан босатылды: Заңды ма?