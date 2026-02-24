Оқушылар наурызда 11 күн демалады
Мектеп оқушыларын ең ұзақ үзілістердің бірі күтіп тұр.
Бүгiн 2026, 13:33
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 13:33Бүгiн 2026, 13:33
118Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов
Қазақстан мектептерінде үшінші оқу тоқсаны аяқталуға жақын. Одан кейін оқушыларды оқу жылындағы ең ұзақ үзілістердің бірі күтіп тұр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылғы көктемгі демалыс 19 наурыз бен 29 наурыз аралығында, барлығы 11 күнге созылады.
Демалыс алдындағы соңғы оқу күні – 18 наурыз. Ал 30 наурызда оқушылар мектепке қайта оралып, төртінші тоқсанды бастайды. Бұл үзіліс балаларға оқу жылының қорытынды кезеңі алдында күш жинап алуға мүмкіндік береді.
Қазақстанда оқу бағдарламасы төрт тоқсанға бөлінеді. Биыл үшінші тоқсан 10 аптаға созылды. Бекітілген күнтізбеге сәйкес, төртінші тоқсан шамамен 8 аптаға жалғасады және 2026 жылғы 25 мамырда аяқталады. Одан кейін жазғы демалыс басталады.
Біз бұған дейін наурызда қазақстандықтар неше күн демалатыны жайында жазған едік.
Ең оқылған:
- Астанада зейнеткерді 6 миллион теңгеге алдаған Ұлттық банк "қызметкері" ұсталды
- Орталық Азия елдері арасындағы көшбасшы: Қазақстаннан тартылған ТШИ көлемі шамамен 151 миллиард АҚШ долларын құрады
- Мексикадағы жаппай тәртіпсіздік: ҚР СІМ қазақстандықтарға үндеу жасады
- -40°C аяз: Қазақстанға арктикалық суық келе жатыр
- Әлем кубогы: Қазақстан құрамасы конькимен жүгіруден 13 медаль жеңіп алды