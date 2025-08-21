Астанада өмір сүру ұзақтығы ел бойынша ең жоғары деңгейге жетті

Елордада қазіргі уақытта өмір сүру ұзақтығы ел бойынша жоспарланған деңгейден 3,5 жылға жоғары, ал 2029 жылға белгіленген мақсатты көрсеткіштен 2 жылға асып отыр. Бұл туралы қала Денсаулық сақтау басқармасының орынбасары Айнұр Төлеуова айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Басқарма басшысы орынбасарының мәліметінше, әсіресе Астанада туберкулезге қарсы күрестегі жетістіктер айтарлықтай жақсарған.
Аурушаңдық 21,5%-ға, ал өлім-жітім 6,5%-ға азайды. Инсультті емдеуде госпитальдық өлім-жітім 8%-ға төмендеді, ал ауруханадан шыққаннан кейін үйде бір ай ішінде болатын өлім-жітім 32%-ға азайды. Онкологиялық көмекті ерте анықтау үлесі өсіп келеді: қазіргі таңда аурулардың 34,6%-ы бастапқы кезеңде диагностикалануда, бұл кезде емдеу ең тиімді, – деп елорда әкімдігі маман сөзін келтіреді.
Сонымен қатар, миокард инфарктісін емдеудегі көрсеткіштер айтарлықтай жақсарған: барлық пациент ұсынылған 120 минут ішінде тері арқылы коронарлық араласу орталығына жеткізіледі.
Жедел жәрдемнің келу уақыты да қысқартылған – шақырулардың 98,1%-ы 40 минут ішінде орындалуда.
Ведомство өкілі нәрестелер арасындағы өлім-жітім көрсеткіштеріндегі оң өзгерістерді де атап өтті. Мысалы, тұқым қуалайтын дамудағы ақаулардан болатын өлім-жітім екі есеге төмендеп, 14-тен 8 жағдайға дейін қысқарды. Сондай-ақ биыл инфекциялық себептерден болатын өлім-жітім тіркелген жоқ.