Астанада Мәңгілік Ел даңғылы уақытша жабылады

Астанада көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Мәңгілік Ел даңғылында LRT желісіндегі жоспарлы жұмыстарға байланысты жолдың бір бөлігі жабылады, деп хабарлайды BAQ.KZ CTS баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
City Transportation Systems (CTS) компаниясының мәліметінше, 24 тамыз күні сағат 00:00-ден 20:00-ге дейін Мәңгілік Ел даңғылының екі бағыты да уақытша жабылады. Жабылу аумағы – Мәңгілік Ел даңғылы мен Сығанақ көшесінің қиылысы.
Жолдың жабылу себебі
Жоспарлы жөндеу жұмыстары кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қозғалыс уақытша тоқтатылады.
Жүргізушілерге ескерту
Жүргізушілерге қала әкімдігі келесі кеңестерді ұсынды:
- балама бағыттарды алдын ала таңдау;
- уақытын дұрыс жоспарлап жүру;
- жол қауіпсіздігін сақтау.