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  • Астанада Мәңгілік Ел даңғылы мен Сығанақ көшесінің көлік айрығы уақытша жабылады

Астанада Мәңгілік Ел даңғылы мен Сығанақ көшесінің көлік айрығы уақытша жабылады

Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлауы және ықтимал өзгерістерді ескеруі қажет.

Кеше 2026, 23:48
АВТОР
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pexels.com Кеше 2026, 23:48
Кеше 2026, 23:48
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Фото: pexels.com

Астанада 17-30 маусым аралығында Мәңгілік Ел даңғылы мен Сығанақ көшесінің көлік айрығында жол жұмысына байланысты қозғалыс ішінара шектеледі. Бұл туралы елорда әкімдігі хабарлады.

Бұл ретте көлік қозғалысы екі бағытта жолдың бір жағымен ұйымдастырылады.

Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлауы және ықтимал өзгерістерді ескеруі қажет. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылатын болады.

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