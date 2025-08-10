Астанада М. Жұмабаев көшесінің бір бөлігінде қозғалыс уақытша шектеледі

Астанада 11-20 тамыз аралығында Қ. Мұнайтпасов көшесінен Б. Момышұлы даңғылына дейінгі учаскеде М. Жұмабаев көшесінде жол жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Осы кезеңде аталған учаскеде көлік қозғалысы ішінара жабылады. Қозғалыс тараптардың бірімен екі бағытта ұйымдастырылады.
Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге маршруттарын алдын ала жоспарлап, қозғалысты ұйымдастырудағы уақытша өзгерістерді ескеруге кеңес беріледі. Қауіпсіздік пен қолайсыздықты азайту мақсатында уақытша жол белгілері мен бағыттаушы көрсеткіштер орнатылады.
Басқарма қала тұрғындары мен қонақтарынан түсіністік танытып, қозғалыс жоспарын алдын ала түзетуді сұрайды.