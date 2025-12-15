Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Астанада көтергіштің сым арқаны үзіліп, жұмысшы қаза тапты

Бүгiн, 10:08
Астанада тұрғын үйдің сыртын жөндеу жұмыстары кезінде көтергіштің сым арқаны үзіліп, жұмысшы қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Қайғылы оқиға тұрғын үйдің сыртын жөндеу жұмыстары кезінде болған.

Полиция құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында қауіпсіздік ережелерінің бұзылуы фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталғанын хабарлады.

14 желтоқсанда құрылыс нысанында қасбетті жөндеу жұмыстары  кезінде ілулі тұрған көтергіштің сым арқаны үзіліп кеткен. Көтергіштің ішінде болған 41 жастағы ер адам құлап, алған жарақаттарының салдарынан оқиға орнында көз жұмды. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтау мақсатында тергеу жүргізіліп жатыр, – деп хабарлады Астана қаласы ПД баспасөз қызметі.

Еске салайық, бұған дейін Петропавлда екі жұмысшы биіктен құлап, біреуі көз жұмған болатын. 

