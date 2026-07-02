Астанада Конституция күніне орай жаңа аллея ашылды
Жаңа аллея Мәңгілік Ел даңғылында, Қазақстан Республикасы Президентінің Мемлекеттік архиві мен Конституциялық Соттың жанында орналасқан.
Бүгiн 2026, 09:51
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 09:51Бүгiн 2026, 09:51
168Фото: Конституциялық Сот
Елордада Қазақстан Республикасы Конституциясының заңды күшіне енген күніне орай жаңа аллея ашылды.
Жаңа аллея Мәңгілік Ел даңғылында, Қазақстан Республикасы Президентінің Мемлекеттік архиві мен Конституциялық Соттың жанында орналасқан.
Елордада қоғамдық кеңістіктерді абаттандыру игі дәстүрге айналған. Алайда бұл аллеяның орны ерекше. Өйткені оның ашылуы Конституция күніне орайластырылды.
Айта кетейік, Конституция – елдің Ата заңы ғана емес. Ол мемлекеттің негізгі құндылықтарын айқындайтын басты құжат. Бұл құндылықтар заңдарда ғана емес, күнделікті өмірде де көрініс табуға тиіс.
Жаңа аллеяның ашылуы – дамуға ұмтылыстың, жайлы қалалық орта қалыптастырудың және Қазақстанның игілігі жолындағы ортақ жауапкершіліктің символы.
Ең оқылған:
- ҰҚК Жақсылық Омардың қалай ұсталғанын көрсетті
- Түркістанда мұғалімдерден пара алған экс-директор қамауға алынды
- Әлем чемпионаты: Холанд Норвегияны құтқарды, Мбаппе жаңа рекорд орнатты
- 5 жыл бойы қашып жүрген қазақстандық әйел Түркияда ұсталды
- Алматыда жеке үйдің жертөлесінен полиэтиленге оралған ер адамның мәйіті табылды