Астанада Конституция күніне орай өткен жүгіру іс-шарасына 1500 адам қатысты

Елордада әуесқой жүгірушілер дәстүрлі түрде бас қосты, деп хабарлайды BAQ.KZ елорда әкімдігіне сілтеме жасап.
Конституция күніне орай ұйымдастырылған іс-шараға қатысуға ниетті азаматтардың қарасы әдеттегідей көп болды.
Мерекеге орай ұйымдастырылып жатқан жүгірісімізде дәл осы бағыт екінші рет таңдалды. Себебі Есіл өзенінің бойымен жүгіру қатысушыларға ерекше әсер сыйлайтыны сөзсіз. Екіншіден, ешкімге кедергі келтірмей, бір сәтте 1500-ға жуық адам қашықтықты бағындырды. Бір ерекшелігі - жүгіріс қай ауданда ұйымдастырылса да, қаланың әр бұрышынан қатысқысы келетіндердің қарасы қалың, - деді Астана қаласы әкімдігінің Спорттық-бұқаралық іс-шараларды өткізу дирекциясы басшысының орынбасары Ержігіт Өсербай.
Қатысушылар осы жолы Ырыскелді қажы мешітінен бастап, Кенесары ескертішін айналып, 4 және 7,6 шақырым қашықтықты еңсерді.
Адамның денсаулығы – өз қолында. Егер үнемі сергек қимылдап, көңіл күйің көтеріңкі болғанын қаласаңыз, жүгіруді әдетке айналдырған жөн. Осындай спорттық іс-шараның арқасында әлемдегі түрлі марафондар жайлы естіп жатырмын. Мысалы, бүгін бір әпкеміз әлемдегі ең қиын саналатын Barkley Marathon-да жүгіргенін айтты. Қарапайым жүгірістен басталған ойым осындай үлкен мақсаттар қоюға итермелейді, - деп 7,6 шақырым қашықтыққа тіркелген Ғани Мажитов өз ойын бөлісті.
Спорттық іс-шарада мәреге жеткен барлық қатысушыға естелік медаль беріліп, лотерея арқылы 10 велосипед ойнатылды.