Астанада көлікті айып тұрағына қою мен эвакуациялау ақылы режимге өтеді
Бүгiн 2026, 23:12
БӨЛІСУ
48Фото: BAQ.KZ архив
Астанада көлікті айып тұрағына қою мен эвакуациялау енді ақылы болады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тұрғындар автокөлігін қайтарып алу үшін қомақты қаржы төлеуге мәжбүр.
Эвакуация құны 3 айлық есептік көрсеткіш, яғни 12 900 теңге болып бекітілмек. Ал мамандандырылған тұрақта сақтау ақысы көлік түріне қарай өзгереді. Мәселен, жеңіл көлік иелері алғашқы күнге 3 Айлық есептік көрсеткіш төлейді. Жүк көліктері үшін бұл сома тіпті жоғары.
Жүйе 23 наурыздан бастап енгізіледі, ал 15 сәуірге дейін құқық бұзу ескерту ретінде қабылданады. Айыппұл салынбай, түсіндіру жұмыстары жүргізіледі.
