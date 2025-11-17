Астанада Гонконг тұмауы: тұрғындарға сақтық шаралары ескертілді

Астананың көпшілігі қазіргі уақытта Гонконг тұмауымен A(H3N2) ауырып жатыр. Tengri Health мәліметінше, бұған зертханалық мониторинг нәтижелері дәлел, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Астананың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Айгүл Шағалтаева брифингте хабарлағандай, зертханалық мониторинг кезінде ЖРВИ мен тұмаумен ауыратын науқастардан 285 үлгі зерттелді. Жалпы оң нәтиже көрсеткен үлгілер саны 116-ны құрады – бұл A(H3N2) тұмау вирусы.
A(H3N2) тұмау вирусы, немесе Гонконг тұмауы деп те белгілі, A типті тұмау вирусының бір субтүрі болып табылады және өткір респираторлық инфекцияларды тудырады. Ол жоғары жұқпалы, мутагенді және маусымдық эпидемияларды тудыру қабілетімен сипатталады. H3N2 алғаш рет 1968 жылы Гонконгта анықталған, сол жерде пандемияға себеп болып, бүкіл әлемде шамамен 1 миллион адамның өмірін жалмаған. Сол уақыттан бері ол жыл сайын айналымда болып, мутацияға ұшырап, бейімделіп келеді және бұны болжау мүмкін емес.
Тіркелген вирустар арасында риновирус (15 пайыз), бокавирус (7 пайыз), аденовирус (5 пайыз), парагрипп (4 пайыз), РС-вирус (2 пайыз), сондай-ақ 25 пайыз микст-инфекциялар бар. Сонымен қатар, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамы бойынша, ағымдағы эпидемиялық маусымда үш тұмау вирусы штаммы өзекті болады: A(H1N1), A(H3N2) және B.
Астананың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері аталған штаммдардың ағымдағы маусымның тұмауға қарсы вакцинасы бар екенін еске салды. Бұл ауыр ағымды аурудан сенімді қорғаныс қамтамасыз етеді.
ЖРВИ мен тұмаудың алдын алу мақсатында Астана тұрғындарына мынадай кеңестер ұсынылады:
- Көпшілік жиналатын жабық орындарда маска тағу, жеке гигиена ережелерін сақтау, қолды жиі жуу;
- Орындарды үнемі желдету және ылғалды тазалау жүргізу;
- Эпидемиялық кезеңде көпшілік жиналатын жерлерден аулақ болу;
- Ауру белгілері пайда болса (дене қызуының көтерілуі, жөтел, тұмау), өзін-өзі емдеумен айналыспай, уақытында медициналық көмекке жүгіну.