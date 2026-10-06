Астанада ер адамның саусақтары электр сүргіге қысылып, жарақат алды
Астанада электр құралымен жұмыс істеген ер адам жарақат алды
Астанада құтқарушылар электр құралында қысылып қалған ер адамның қолын босатты. Бұл туралы ТЖМ баспасөз қызметі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Байқоңыр ауданында, Ш. Уәлиханов көшесінде ер адам электр құралымен жұмыс істеу кезінде жарақат алды.
Оқиға орнына жедел-құтқару жасағының құтқарушылары келген кезде, зардап шегушінің саусақтары электр сүргіге қысылып қалғаны анықталды.
Құтқарушылар электр құралын абайлап бөлшектеп, зардап шегушінің қолын босатты. 2000 жылы туған ер адам жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырылды, - деп хабарлады ТЖМ баспасөз қызметі.
Айта кетейік, бұған дейін Астанада добын аламын деп темір торға қысылып қалған бала құтқарылды.
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